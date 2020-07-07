السعودية اليوم / إدارة الرعاية الصيدلية بمستشفى أحد بالمدينة المنورة تقدم خدماتها لأكثر من 910 مرضى



المدينة المنورة 16 ذوالقعدة 1441هـ الموافق 07 يوليو 2020م واس

تمكنت إدارة الرعاية الصيدلية بمستشفى أحد العام بالمدينة المنورة من خلال مبادرة توصيل الأدوية للمرضى وقت الجائحة إلى خدمة أكثر من 910 مرضى.

وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، أن هذه المبادرة هدفت إلى تمكين المرضى من إعادة صرف الدواء بكل أمان خلال جائحة فيروس

ودعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة جميع الأهالي والمقيمين لمن لديهم أعراض

//انتهى//

15:55ت م

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المدينة المنورة 16 ذوالقعدة 1441هـ الموافق 07 يوليو 2020م واستمكنت إدارة الرعاية الصيدلية بمستشفى أحد العام بالمدينة المنورة من خلال مبادرة توصيل الأدوية للمرضى وقت الجائحة إلى خدمة أكثر من 910 مرضى.وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، أن هذه المبادرة هدفت إلى تمكين المرضى من إعادة صرف الدواء بكل أمان خلال جائحة فيروس كورونا ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة ، وأيضا حماية المراجعين من خطر الإصابة بالفيروس من خلال تواجدهم بالمنشآت الصحية.ودعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة جميع الأهالي والمقيمين لمن لديهم أعراض فيروس كورونا المستجد بضرورة مراجعة عيادات تطمن في كل من المراكز الصحية (النصر - الخالدية - الدعيثة ) وأيضا لمن لديهم الرغبة في الاطمئنان على صحتهم ومن حولهم وليس لديهم أعراض التسجيل والحصول على موعد لعمل الفحص الطبي في مركز الفحص الموسع تأكد من خلال تطبيق صحتي.//انتهى//15:55ت م0153

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