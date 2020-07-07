السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يثمن جهود العاملين بفرع وزارة التجارة بالمنطقة



تبوك 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليه 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه في الإمارة اليوم المدير العام لفرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري.

وفي بداية اللقاء اطلع سموه على تقرير مفصل لإنجازات الفرع خلال المدة الماضية وتقرير الجهود الرقابية المستمرة خلال جائحة فيروس

وثمن سمو أمير المنطقة الجهود التي يبذلها منسوبو فرع وزارة التجارة بالمنطقة، منوهاً سموه بما يحظى به قطاع الخدمات بالمملكة من دعم واهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهم الله- لكل ما يحقق للمواطن رغد العيش الكريم ورفاهيته .

ووجه سمو أمير المنطقة، المدير العام لفرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري بنقل تحياته وتقديره وشكره لجميع العاملين بالفرع والفروع التابعة له بالمحافظات على ما يقومون به من أعمال جليلة بالمنطقة في مراقبة الأسواق وضمان توفر السلع والمواد التموينية، وكذلك وفرة المخزون والخدمات وفق المواصفات القياسية وبأسعار مناسبة والجهود المبذولة خلال جائحة كورونا .

من جهته أعرب المهندس الوباري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته لأعمال ونشاطات الفرع.

// انتهى //

15:53ت م

0152



تبوك 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليه 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه في الإمارة اليوم المدير العام لفرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري.وفي بداية اللقاء اطلع سموه على تقرير مفصل لإنجازات الفرع خلال المدة الماضية وتقرير الجهود الرقابية المستمرة خلال جائحة فيروس كورونا وثمن سمو أمير المنطقة الجهود التي يبذلها منسوبو فرع وزارة التجارة بالمنطقة، منوهاً سموه بما يحظى به قطاع الخدمات بالمملكة من دعم واهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهم الله- لكل ما يحقق للمواطن رغد العيش الكريم ورفاهيته .ووجه سمو أمير المنطقة، المدير العام لفرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري بنقل تحياته وتقديره وشكره لجميع العاملين بالفرع والفروع التابعة له بالمحافظات على ما يقومون به من أعمال جليلة بالمنطقة في مراقبة الأسواق وضمان توفر السلع والمواد التموينية، وكذلك وفرة المخزون والخدمات وفق المواصفات القياسية وبأسعار مناسبة والجهود المبذولة خلال جائحة كورونا .من جهته أعرب المهندس الوباري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته لأعمال ونشاطات الفرع.// انتهى //15:53ت م0152

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