السعودية اليوم / تخصصي الطائف يطلق مبادرة "صحتك تهمنا" لتوعية الأسر المتعففة



الطائف 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

أطلق مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف بالتعاون مع جمعية فتاة ثقيف الخيرية بالمحافظة أمس مبادرة "صحتك تهمنا" ، وتستهدف الأسر المتعففة بأحياء المحافظة البالغ عددها 242 أسرة تقطن أكثر من 46 حيّا داخل وخارج المحافظة.

وتقوم المبادرة التي بدأت بالأسر في أحياء الشهداء الشمالية على تفعيل دور المشاركة المجتمعية في خدمة المجتمع من خلال مبادرة نوعية تسعى للوصول إلى الأسر التي تحتاج للمعرفة والدراية بالنصائح والتوجيهات التوعوية والتثقيفية التي تبثها وزارة الصحة والمديريات حول فيروس

وشارك بالمبادرة إدارات العلاقات والتواصل والتوعية الصحية والتثقيف الإكلينيكي والتغذية العامة والخدمات التمريضية والحركة ومنسوبو جمعية فتاة ثقيف، كما حظيت المبادرة بمشاركة مجتمعية فاعلة من مجمع رؤية ألوان الطبي وعدد من المتطوعين والمتطوعات.

مما يذكر أن المبادرة سوف تستمر لمدة 15 يوما من الساعة 5 عصرا وحتى الساعة 10 مساء لتغطية جميع الأحياء والأسر .

// انتهى //

15:51ت م

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الطائف 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واسأطلق مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف بالتعاون مع جمعية فتاة ثقيف الخيرية بالمحافظة أمس مبادرة "صحتك تهمنا" ، وتستهدف الأسر المتعففة بأحياء المحافظة البالغ عددها 242 أسرة تقطن أكثر من 46 حيّا داخل وخارج المحافظة.وتقوم المبادرة التي بدأت بالأسر في أحياء الشهداء الشمالية على تفعيل دور المشاركة المجتمعية في خدمة المجتمع من خلال مبادرة نوعية تسعى للوصول إلى الأسر التي تحتاج للمعرفة والدراية بالنصائح والتوجيهات التوعوية والتثقيفية التي تبثها وزارة الصحة والمديريات حول فيروس كورونا وطرق الوقاية والحماية، إضافة إلى تسليط الضوء على دور الوزارة ومنصاتها الإلكترونية ومواقعها الإلكترونية التوعوية والتثقيفية والتطبيقات التفاعلية مثل تطبيق (صحتي) و(موعد)، وكذلك التعريف بعيادات تطمن العاملة بالمراكز الصحية في المحافظة، وخدمة تأكد الطبية، حتى يتسنى لتلك الأسر وأفرادها معرفة الطريق المُثلى للتعامل مع تفاصيل الحياة اليومية داخل وخارج المنزل، كما أن تلك المواقع والمنصات لخدمات الوزارة الإلكترونية تمنح المعلومات والبيانات الصحيحة والموثوقة التي تحتاجها كل أسرة لتوعية وتثقيف الأسرة والمجتمع.وشارك بالمبادرة إدارات العلاقات والتواصل والتوعية الصحية والتثقيف الإكلينيكي والتغذية العامة والخدمات التمريضية والحركة ومنسوبو جمعية فتاة ثقيف، كما حظيت المبادرة بمشاركة مجتمعية فاعلة من مجمع رؤية ألوان الطبي وعدد من المتطوعين والمتطوعات.مما يذكر أن المبادرة سوف تستمر لمدة 15 يوما من الساعة 5 عصرا وحتى الساعة 10 مساء لتغطية جميع الأحياء والأسر .// انتهى //15:51ت م0150

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