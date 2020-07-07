السعودية اليوم / أمانة عسير تكثف أعمال الصيانة والنظافة بمتنزه الملك عبدالعزيز



أبهـا 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

كثفت أمانة منطقة عسير أعمالها التشغيلية في الأمـاكن المخصصة للزوار في متنزه الملك عبدالعزيز بالسودة من خلال فرق عمل ميدانية تعمل على نظافة وصيانة المتنزه تزامنا مع انطلاق صيف عسير لهذا العام.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن تلك الجهود التي تقوم بها الأمانة في متنزه الملك عبدالعزيز بالسودة جاءت وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بعد إسناد الأعمال التشغيلية الخاصة بالمتنزه لأمانة المنطقة حرصا من سموه للحفاظ على نظافة المتنزه بيئيا.

وأبان الحميدي أنه تم رفع ومعالجة 9.436 طنا من النفايات حتى الآن وتخصيص أكثر من 200 من القوى العاملة والكوادر المتخصصة للإشراف على عمليات التنظيف والصيانة في المتنزه على مدار أيام الصيف، وذلك لضمان بيئة صحية وسليمة للزوار وتقديم أفضل الخدمات البيئة الصحية.

وثمن الدكتور الحميدي التعاون الكبير الذي تجده الأمانة من المواطنين والمقيمين من خلال محافظتهم على نظافة المتنزه التي تؤكد وعيهم وإدراكهم التام لأهمية المحافظة على نظافة المتنزهات والحدائق والمرافق العامة.

مما يذكر أن الأمانة أنهت مؤخرا جميع أعمال الصيانة العامة لمتنزه الملك عبدالعزيز بالسودة، وتمت صيانة إضاءات المتنزه بما يتناسب مع طبيعته وموقعه وشكله، وصيانة جميع دورات المياه وتوفير المعقمات اللازمة، وتخصيص عامل لكل دورة مياه لضمان نظافتها وتعقيمها باستمرار.

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15:40ت م

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