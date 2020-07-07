السعودية اليوم / بلدية السليمي ترصد مخالفات للاشتراطات الصحية



حائل 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

رصد مراقبو بلدية محافظة السليمي خلال جولاتهم الميدانية اليوم خمسَ مخالفات لمنشآت خالفت الاشتراطات الصحية وتم تطبّيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين، وذلك ضمن الجولات المستمرة للتأكد من الالتزام بالتنظيمات الاحترازية وتوفير بيئة آمنة للمتسوقين.

وأكدت البلدية أن الجولات مستمرة لتنفيذ التدابير الاحترازية والوقائية كافة وَفْقاً للاشتراطات الصحية التي تتوافق مع "البروتوكولات" الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية للحد من انتشار فيروس

// انتهى //

15:39ت م

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حائل 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واسرصد مراقبو بلدية محافظة السليمي خلال جولاتهم الميدانية اليوم خمسَ مخالفات لمنشآت خالفت الاشتراطات الصحية وتم تطبّيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين، وذلك ضمن الجولات المستمرة للتأكد من الالتزام بالتنظيمات الاحترازية وتوفير بيئة آمنة للمتسوقين.وأكدت البلدية أن الجولات مستمرة لتنفيذ التدابير الاحترازية والوقائية كافة وَفْقاً للاشتراطات الصحية التي تتوافق مع "البروتوكولات" الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، والتي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها لتأمين صحة وسلامة أفراد المجتمع، مشددةً على أهمية التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك.// انتهى //15:39ت م0146

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