السعودية اليوم / مدير هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة مكة المكرمة يعقد اجتماعاً (عن بعد) بقيادات فرع المنطقة



مكة المكرمة 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

عقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري اليوم اجتماعاً بمديري الإدارات ورؤساء الهيئات والوحدات والأقسام في جميع المحافظات عن بعد عبر الاتصال المرئي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة موضوعات متعلقة بالعمل الميداني والتوعوي المتناسب مع الوضع الراهن .

وأكد العمري أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة اتخذ ما يلزم من إجراءات احترازية وتدابير وقائية للحد من انتشار وباء

كما استمع العمري إلى مشاركات مسؤولي الفرع ولما قامت به الهيئات والإدارات من أعمال ، حاثاً الجميع على تفعيل العمل الميداني والأنشطة التوعوية وتفعيل الحملات التوعوية التي أطلقها معالي الرئيس العام تزامناً مع عودة المجتمع إلى الحياة الطبيعية وحتى زوال الجائحة - بإذن الله –

وأشاد فضيلته بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في تقديم كل ما شأنه الحفاظ على الإنسان وتنمية المكان والرقي بجميع الخدمات في جميع الأصعدة لينال المواطن والمقيم الراحة التامة ويعيش حياة مستقرة آمنة.

وأكد مدير الفرع على قيادات الفرع في المنطقة باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية في مقار العمل وفق البروتوكولات الصادرة من الجهات المعنية في مواجهة فيروس كورونا.

// انتهى //

15:39ت م

0145



مكة المكرمة 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واسعقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري اليوم اجتماعاً بمديري الإدارات ورؤساء الهيئات والوحدات والأقسام في جميع المحافظات عن بعد عبر الاتصال المرئي.وجرى خلال الاجتماع مناقشة موضوعات متعلقة بالعمل الميداني والتوعوي المتناسب مع الوضع الراهن .وأكد العمري أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة اتخذ ما يلزم من إجراءات احترازية وتدابير وقائية للحد من انتشار وباء كورونا بتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام للقيام بمسؤولياته ومهامه على أكمل وجه وأفضل أداء، تماشياً مع ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – من تدابير وإجراءات وقائية على جميع المستويات مما يؤكد حرصها على مواطنيها والمقيمين على أراضيها.كما استمع العمري إلى مشاركات مسؤولي الفرع ولما قامت به الهيئات والإدارات من أعمال ، حاثاً الجميع على تفعيل العمل الميداني والأنشطة التوعوية وتفعيل الحملات التوعوية التي أطلقها معالي الرئيس العام تزامناً مع عودة المجتمع إلى الحياة الطبيعية وحتى زوال الجائحة - بإذن الله –وأشاد فضيلته بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في تقديم كل ما شأنه الحفاظ على الإنسان وتنمية المكان والرقي بجميع الخدمات في جميع الأصعدة لينال المواطن والمقيم الراحة التامة ويعيش حياة مستقرة آمنة.وأكد مدير الفرع على قيادات الفرع في المنطقة باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية في مقار العمل وفق البروتوكولات الصادرة من الجهات المعنية في مواجهة فيروس كورونا.// انتهى //15:39ت م0145

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة مكة المكرمة يعقد اجتماعاً (عن بعد) بقيادات فرع المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.