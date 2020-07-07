السعودية اليوم / أمين غرفة جازان يزور جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن



جيزان 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليه 2020 م واس

تفقد أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري اليوم، مقر جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن بالمنطقة, اطلع خلالها على المشروعات والبرامج وأهم الخدمات والحوافز التي تقدمها، بالإضافة إلى الوقوف على الإنجازات التي تحققت في مجال تطوير شباب وشابات منطقة جازان في مجال الحرف والمهن.

والتقى أمين الغرفة رئيسة الجمعية عائشة الشبيلي , وتم مناقشة البرامج والمشروعات التي تهتم بتأهيل وتدريب الأفراد في المجتمع وتمكينهم من مهارات حرفية ومهنية ينطلقون منها لإيجاد فرص للعمل الحر، واكتشاف جوانب الإبداع والابتكار لدى الفئات المستفيدة في المجتمع ، والعمل على النهوض بالقطاع الحرفي.

وأثنى الجوهري على إمكانات الجمعية ودورها التنموي، عاداً تجربتها من التجارب الرائدة لخطط التنمية في المملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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15:23ت م

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