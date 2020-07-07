السعودية اليوم / محافظ القطيف المكلف يرأس اجتماع المجلس المحلي



الدمام 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليه 2020 م واس

رأس محافظ القطيف المكلف رئيس المجلس المحلي فلاح بن سلمان الخالدي اجتماع المجلس المحلي في جلسته الرابعة لدورة الانعقاد الخامس للسنة التاسعة عشرة، بحضور أعضاء المجلس، وذلك في مقر المحافظة بالقطيف.

وأكد محافظ القطيف المكلف خلال الاجتماع أن واجب الجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية والحرص على توعية المجتمع بها، ومساندة جهود الكوادر الصحية في المنطقة عبر اتباع هذه التعليمات، منوهاً بأهمية متابعة سير المشروعات المنفذة في المحافظة، والعمل وتذليل كافة العقبات التي قد تؤخر تنفيذها، والحرص على تنفيذ المشروعات وفق المواصفات المعتمدة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه .

واختتم الاجتماع بمناقشة الأعمال المدرجة على جدول المجلس.

//انتهى//

15:19ت م

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