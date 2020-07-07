

سكاكا 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

نفذت الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف خلال الأيام الخمسة الماضية ، 389 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالجوف سامي بن سعود الرويلي أن الجولات تأتي لتكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومحال بيع الأجهزة الكهربائية ووكالات السيارات ومحال الغاز ومحطات الوقود ، سجلت خلالها 57 مخالفة ، كما باشرت الفرق 214 بلاغا.

وأكد مدير عام فرع وزارة التجارة بالجوف التزام الفرع بمواصلة الجولات والاستمرار في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" ، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 ، وتطبيق الغرامات بحق المخالفين.

// انتهى //

15:17ت م

0136





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 389 جولة رقابية نفذها مراقبو فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف خلال خمسة أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.