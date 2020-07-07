شكرا لقرائتكم خبر عن تعيِّن رئيس تنفيذي جديد لشركة المعدات المكملة للطائرات والان نبدء بالتفاصيل

أصدر مجلس إدارة شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، قراراً بتعيين المهندس مازن بن محمد جوهر رئيساً تنفيذياً للشركة لتولي إدارة أعمالها اعتباراً من تاريخ 6 يوليو الجاري، وذلك خلفاً للدكتور منصور بن عبدالعزيز بن عيد، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ مارس عام 2016م.

وجاء قرار مجلس إدارة شركة AACC بتعيين المهندس مازن جوهر رئيساً تنفيذياً استناداً إلى معرفته العميقة وخبرته المهنية المتميزة في مجالي الصناعة والإدارة التي تمتد لأكثر من 20 عاماً واكتسبها من شغله العديد من المناصب التي كان من ضمنها وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية، والمدير التنفيذي لشركة تعبئة المياه الصحية "نوفا"، والمدير التنفيذي للعمليات لخدمات المناولة الأرضية في شركة الخطوط السعودية للشحن، ونائب الرئيس للخدمات التجارية والدعم في شركة الصناعات الكيميائية الأساسية، كما شغل العديد من المناصب القيادية في شركة "بروكتر أند جامبل" العالمية P&G خلال فترة خدمته فيها، والتي امتدت لما يقرب من 18 عامًا.

الجدير بالذكر أن شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC تركز على أعمال الصيانة والإصلاح وتوضيب الأنظمة الهيدروليكية للطائرات وأنظمة الطاقة الثانوية لمنصات متعددة، كما تقوم الشركة بإصلاح وعَمرة أنظمة أجهزة الهبوط للطائرات المدنية، وزيادة قدرات الاختبارات غير التدميرية NDT، وزيادة قدرات صيانة الطائرات العمودية.