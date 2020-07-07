شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 550 سيارة تالفة من طرق وأحياء بريدة والان نبدء بالتفاصيل
أنهت أمانة منطقة القصيم أعمال رفع (550) سيارة تالفة ومتعطلة من طرق مدينة بريدة وأحيائها خلال الأربعة الأسابيع الماضية بعد انتهاء المهلة التي حددتها الأمانة لملاك المركبات عبر إشعارات ألصقت على المركبات المتوقفة.
وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم ، أن الفرق الميدانية وبتوجيه ومتابعة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي تواصل أعمالها بشكل مكثف خلال الفترة القادمة لرفع السيارات التالفة والمتعطلة في هذا الاتجاه بهدف تخليص مدينة بريدة من مظاهر التشوه البصري والمحافظة على المظهر العام.
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