شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف شاغرة لحملة الماجستير والدكتوراه بـ"رئاسة الحرمين" والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن عدد من الوظائف لحملة الماجستير في التخصص التالي (باحث قانوني) بالمرتبة الثامنة، ولحملة الدكتوراه في التخصصين التاليين، (أخصائي علاقات عامة، وأخصائي تطوير إداري) بالمرتبة التاسعة، وذلك عن طريق نقل الخدمات أو الترقية.

ويشترط لشغل الوظائف المعلن عنها الشروط التالية، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، توفر الخبرات المناسبة، أن لا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الأخيرتين عن تقدير ممتاز، توفر المتطلبات النظامية ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في نظام اللوائح التنفيذية للموارد البشرية، واجتياز المقابلة الشخصية.

ودعت الرئاسة المتقدمين بالدخول الموقع الرسمي من خلال الرابط www.gph.gov.sa، علمًا أن التقديم يستمر حتى الـ 25 من الشهر الحالي.