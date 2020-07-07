شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​المرور: استئناف ضبط المخالفات آلياً غرة شهر ذي الحجة والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، بأنه نظراً لزوال الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق نشاط عدد من خدمات تسجيل المركبات، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، وحيث تم بتوفيق الله اكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني، تدعو الإدارة العامة للمرور ملاك المركبات كافة للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين سارٍ للمركبة، بما يضمن الحقوق النظامية للمتضررين من الحوادث التي تكون سبباً في وقوعها، وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آلياً والمقرر في غرة شهر ذي الحجة من هذا العام 1441هـ.

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