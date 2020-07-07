متى تتغير حالة الشخص إلى الأخضر في تطبيق توكلنا ؟

2020-07-07

متابعات الخليج 365 - محمد الدريني

كشف تطبيق توكلنا عن موعد وكيفية تحول حالة الشخص المصاب من الأحمر إلى الأخضر، ومتى يتم إشعاره بالنتيجة بعد تماثله التام للشفاء.

دلالة الألوان في تطبيق توكلنا

ويوجد في الشاشة الرئيسية داخل تطبيق توكلنا مجموعة من الألوان التي تشير إلى حالة الشخص كما يلي:

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الأخضر مسموح – أو سليم.

الأحمر ممنوع أو مصاب بالفيروس.

الرمادي تشير إلى وجود مشكلة سواء انقطاع اتصال الإنترنت أو خدمة تحديد الموقع GPS أو عدم منح صلاحية دائمة لمشاركة الموقع.

متى تتحول حالة المريض؟

وتتحول حالة المصاب من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر بعد تعافي المريض، أما إذا كان الشخص مشتبهًا في إصابته، فيجب مرور فترة 14 يومًا ليتحول اللون إلى الأخضر.

الإبلاغ عن إصابات كورونا

والمعروف أنه في حالة وجود شخص مصاب يمكن التبليغ عن طريق تطبيق توكلنا إذا ظهرت الأعراض المعروفة مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف والصداع وذلك باتباع الخطوات التالية:

متى يُشعر تطبيق تباعد المخالطين بوجود حالة كورونا ؟

الدخول على الصفحة الرئيسية لتطبيق توكلنا.

الدخول على خانة البلاغات.

تقديم بلاغ.

إذا كان الشخص المبلغ هو المصاب يتم الضغط على أنا، أما في حالة التبليغ عن شخص آخر يتم الضغط على شخص آخر.

بعد ذلك يتم تعبئة جميع المعلومات والإجابة على الأسئلة المقترحة ومن ثم الضغط على تقديم بلاغ.

إرسال البلاغ وانتظار رد وزارة الصحة.

الصحة تدعو لتحميل تطبيقي توكلنا وتباعد

‏وكانت وزارة الصحة دعت المواطنين والمقيمين لتحميل تطبيقي تباعد وتوكلنا، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة: إن تطبيق تباعد يُمكن من التحقق حال المخالطة للمصابين بكورونا، كما يُمكّن المصابين من تنبيه المخالطين‎، أما تطبيق توكلنا فهو يزود المستخدم بتحديثات عن وضعه الصحي، بناءً على إصابته أو حالة عزله أو مخالطته.

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