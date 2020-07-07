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توجيه عاجل من أمير الباحة بفتح منتزه بلجرشي الوطني
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة بإعادة فتح المنتزه الوطني بمحافظة بلجرشي بشكل عاجل؛ وذلك بعد التأكد من استكمال كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
خطط متكاملة لموسم الصيف
يذكر أنه إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، أنهت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها تنفيذ خطط متكاملة لموسم الصيف استعدادا لاستقبال الزوار والمصطافين.
المتابعة الميدانية والتأكد من جاهزية المواقع
ووجّه أمين المنطقة وكلاء الأمانة ومديري الأقسام ورؤساء البلديات التابعة بضرورة المتابعة الميدانية والتأكد من جاهزية المواقع السياحية والحدائق والمتنزهات، وتكثيف زراعة الزهور الموسمية وزراعة الشجيرات والتحسين والتجميل للمداخل والمحاور الرئيسية والساحات، والقيام بأعمال الصيانة والنظافة التي شملت دورات المياه والساحات، والعناية بجميع مرافق الحدائق والشوارع الرئيسية وتجهيز فريق عمل صباحية ومسائية لتكثيف الرقابة الصحية على المحلات الغذائية ذات العلاقة بالصحة العامة كالمطاعم والبوفيهات والمطابخ والمسالخ وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين.جديد الأخبار
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