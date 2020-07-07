محمد بن مسعود - الدمام - 07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441 03:50 PM "الصحة" تعلن تسجيل 3392 إصابة جديدة بـ" "الصحة" تعلن تسجيل 3392 إصابة جديدة بـ" كورونا " .. والإجمالي يرتفع إلى 217108 أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 07 يوليو 2020، تسجيل 3392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 217108 حالة . الكلمات المفتاحية ، "الصحة" تعلن تسجيل 3392 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 217108 ،

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