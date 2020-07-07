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شكرا لقرائتكم زراعة 765 ألف زهرة وشجرة وتجهيز الحدائق والمتنزهات لـ صيف الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
زراعة 765 ألف زهرة وشجرة وتجهيز الحدائق والمتنزهات لـ صيف الباحة
استمرار التعقيم والتطهير والجولات الرقابية
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، أنهت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها تنفيذ خطط متكاملة لموسم الصيف استعدادا لاستقبال الزوار والمصطافين.
زراعة الزهور وتهيئة المتنزهات
ووجّه أمين المنطقة وكلاء الأمانة ومديري الأقسام ورؤساء البلديات التابعة بضرورة المتابعة الميدانية والتأكد من جاهزية المواقع السياحية والحدائق والمتنزهات، وتكثيف زراعة الزهور الموسمية وزراعة الشجيرات والتحسين والتجميل للمداخل والمحاور الرئيسية والساحات، والقيام بأعمال الصيانة والنظافة التي شملت دورات المياه والساحات، والعناية بجميع مرافق الحدائق والشوارع الرئيسية وتجهيز فريق عمل صباحية ومسائية لتكثيف الرقابة الصحية على المحلات الغذائية ذات العلاقة بالصحة العامة كالمطاعم والبوفيهات والمطابخ والمسالخ وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين.
جولات رقابية وخطط ميدانية
وجهزت الأمانة والبلديات التابعة لها عدد (١٣٨) حديقة ومنتزهًا، وقامت بزراعة عدد (٧٦٥.٠٠٠) من الزهور والشجيرات، وعمل صيانة بمساحة (٢٣٨.٠٠٠) م٢ للمسطحات الخضراء، وتجهيز (٢٨٢) مجموعة ألعاب أطفال وألعاب لياقة. وتم تركيب أرضيات مطاطية لألعاب الأطفال بمساحة (٦٨٠٠) م٢، وتم تركيب عدد (٥٨١) مظلة بالحدائق والمنتزهات، وصيانة عدد (١٩٢٢٠) دورة مياه في الأماكن العامة والمنتزهات والحدائق، وصيانة مساحة (٤٢.٠٠٠) م٢ من الأرصفة والبلدورات، وتحسين وتجميل عدد (٤٠) مدخل ومحور وتنفيذ عدد (٣٦٥) جولة تفتيشية يومية على المنشآت الغذائية لموسم الصيف.
تطهير وتعقيم
وبلغت كميات الرش والإصحاح البيئي اليومي لموسم الصيف (١٠٢٩٠) لترًا، وتنفيذ عدد (٣٢٨٥) إجراءً احترازيًا لزوار الحدائق والمنتزهات شملت لوحات واستكرات توعوية وأيضًا توزيع كمامات وبروشورات على الزوار، كما استخدمت كمية (٩٥٥٥) لترًا في أعمال التعقيم والتطهير للمنتزهات والأماكن العامة.
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