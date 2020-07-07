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الأرصاد : درجة الحرارة غدًا 47 في الأحساء
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تسجل الأحساء أعلى درجات الحرارة غدًا الأربعاء، والتي قد تصل إلى 47 مئوية، فيما ستسجل الرياض وحفر الباطن 45 درجة لكل منهما.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا
أما درجة الحرارة في الدمام ووادي الدواسر ستكون 44 مئوية، في حين ستكون 43 في كل من مكة المكرمة وبريدة ورفحاء، فيما ستكون أقل درجات حرارة متوقعة غدًا في القريات التي تسجل 24 درجة، وطريف التي تصل فيها الحرارة إلى 23 مئوية.
حالة الطقس غدًا
كما توقعت الأرصاد أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، الرياض، نجران والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.
وأشارت إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًا على جنوب وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.
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