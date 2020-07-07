أبشر تعلن عودة الاستعلام عن المخالفات المرورية

2020-07-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت منصة أبشر عن عودة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية بعد أن توقفت لعدة ساعات نتيجة وجود خلل فني تم إصلاحه منذ قليل حيث لاحظ المستخدمون اختفاء مخالفاتهم المرورية من أبشر رغم أنها بقيت مسجَّلة لدى أنظمة البنوك.

وقال الحساب الرسمي لمنصة أبشر على تويتر إنه: “تم الانتهاء من إصلاح الخلل الفني في خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، ويمكن الآن الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا عبر منصة أبشر”.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المروية عبر أبشر

ويمكن الاستعلام عن المخالفات المروية باتباع الخطوات التالية:

– الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر من (هنا)

– الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية.

– اختيار خدمة الاستعلام عن المرور.

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– اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

– كتابة رقم الهوية الوطنية ورمز المرور.

– سوف تظهر كافة المخالفات المرورية المسجلة.

كما يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة بدلًا من رقم الهوية الوطنية.

استئناف رصد مخالفات المرور آليًا

من جهة أخري، أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم استئناف رصد مخالفات المرور آليًا اعتبارًا من يوم الأول من شهر ذي الحجة المقبل، داعيًا ملاك المركبات إلى التأكد من عدم ارتكابهم أي من المخالفات المرورية التي يعاقب عليها نظامًا.

وأشارت الإدارة إلى أن هذا الإجراء يأتي نظرًا لزوال الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق نشاط عدد من خدمات تسجيل المركبات وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

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