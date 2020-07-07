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ضبط 5 أشخاص سلبوا 12 ألف ريال تحت تهديد السلاح بالرياض
اعتدوا على مقيم سوداني وسرقوا ما بحوزته
متابعات الخليج 365 - متابعة
تمكنت شرطة الرياض من القبض على خمسة أشخاص لتورطهم في ارتكاب جريمتَي سلب بحيَي الوزارات والبطحاء.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الجهة الأمنية المختصة بجرائم الاعتداء على الأموال، تمكنت – بفضل الله – من القبض على خمسة أشخاص (ثلاثة مواطنين ويمنيين اثنين جميعهم في العقد الثاني من العمر)، لتورطهم بارتكاب جريمتَي سلب، تمثلت الأولى بدخول سكن مقيم باكستاني الجنسية بحي الوزارات، وسلب مبلغ مالي قدره (12,000) ريال تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وتمثلت الجريمة الثانية باعتدائهم على مقيم سوداني الجنسية بحي البطحاء وسلب ما بحوزته من نقود ومقتنيات.
وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.جديد الأخبار
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