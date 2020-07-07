المرور يدعو ملاك المركبات للتحقق من التزامهم بأحكام النظام

2020-07-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، ملّاك المركبات للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين سارٍ للمركبة بما يضمن الحقوق النظامية للمتضررين من الحوادث التي تكون سببًا في وقوعها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المرور، أن ذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آليًا، بدءًا من 1 ذو الحجة 1441هـ.

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن هذا الإجراء يأتي نظرًا لزوال الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق نشاط عدد من خدمات تسجيل المركبات وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

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وفي السياق نفسه، أشار متحدث المرور إلى أنه تم الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني.

تعطل خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية

في سياق آخر، أعلنت منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية، عن وجود خلل فني في الوقت الحالي في خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

وقال حساب منصة أبشر على “تويتر”: “نعتذر لكل المستخدمين”، مؤكدًا أن العمل يجري الآن على حل المشكلة.

وقال حساب منصة أبشر “عميلنا العزيز، يوجد خلل فني في خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية. نعتذر لإزعاجكم والعمل جارٍ على حل المشكلة”.

ويعتبر الاستعلام عن المخالفات المرورية سواء برقم اللوحة أو برقم الهوية، أحد الخدمات الهامة التي تقدمها منصة أبشر.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر (هنا الرابط).

ثم الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية واختيار خدمة الاستعلام عن المرور.

اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك، ثم كتابة رمز المرور.

قم بالضغط على كلمة عرض.

انتظر قليلًا؛ ثم يظهر أمام صفحة تحتوي على كافة المخالفات المرورية التي قمت بها، والمبلغ المطلوب دفعه غرامة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 1440

الدخول على موقع أبشر. اختيار خدمات المرور. النقر على الاستعلام عن المخالفات. إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة. كتابة كافة البيانات المطلوبة. النقر على كلمة عدد المخالفات.

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