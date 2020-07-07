المواصفات تنشر سبع أوراق علمية سعودية في مجلة Metrologia الدولية

2020-07-07

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن نجاح المركز الوطني للقياس والمعايرة في نشر (7) أوراق علمية سعودية في مجلة المترولوجيا التابعة المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)، بواقع ورقتين لكل من مختبر القوة، مختبر الضغط، مختبر الكتلة بالإضافة إلى ورقة علمية واحدة لمختبر الجاذبية.

ويأتي نشر هذه الأوراق بعد مشاركة مختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة في عدد كبير من المقارنات الدولية التي نظمها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) والمنظمات الإقليمية للمترولوجيا مثل المنظمة الأوربية (EURAMET)، ومنظمة آسيا – الباسيفيك (APMP)، ومنظمة دول شرق أوروبا (COOMET).

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وتهدف هذه المقارنات إلى إثبات جدارة معاهد القياس الوطنية في الحفاظ على الخصائص المترولوجية لمعايير القياس الوطنية التي تحتفظ بها واستخدامها في معايرة المعايير المرجعية في المختبرات الخاصة والعامة لإمدادها بالإسناد المترولوجى لنتائج قياساتها إلى وحدات النظام الدولي (SI).

ويتم نشر نتائج هذه المقارنات على الموقع الاليكتروني للمكتب الدولي لإتاحتها للعالم للاطلاع عليها ومعرفة حالة الإسناد في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول عند احتياجه في التبادل التجاري بين الدول، كما يقوم المكتب الدولي للأوزان والمقاييس بنشر نتائج المقارنات كأوراق بحثية في مجلته العلمية مترولوجيا (Metrologia) وهي دورية علمية رفيعة المستوى يطلع عليها خبراء علم القياس والمعايرة والمهتمين به في العالم، وذلك كون نتائج هذه البحوث توفر الثقة في القدرات البحثية المترولوجية للدول لدى الأطراف المهتمة.

يشار إلى أنه لا يستطيع النشر في مجلة Metrologia إلا المعاهد التي حصّلت قدراً كبيرا من الخبرة وبلغ منسوبيها مستويات فنية وعلمية عالمية.

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