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ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.65 سنت أمريكي، أو ما يعادل 1.55% ليصل إلى 42.68 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وقد ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.87% إلى 40.17 دولارًا للبرميل.النفط أسعار النفط
07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441 02:26 PM
بما يعادل 1.55% ليبلغ 42.68 دولارًا أمريكيًّا
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.65 سنت أمريكي، أو ما يعادل 1.55% ليصل إلى 42.68 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وقد ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.87% إلى 40.17 دولارًا للبرميل.
، ارتفاع بسعر نفط خام القياس العالمي "برنت" ،
المصدر : الخليج 365
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