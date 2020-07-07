محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي عدد الوفيات يبلغ 377 حالة سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 601 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع حالات وفاة. وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 51.245 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 377 حالة وفاة.الكويت فيروس كورونا الجديد 07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441 02:34 PM Advertisements إجمالي عدد الوفيات يبلغ 377 حالة الكويت: 601 إصابة جديدة بكورونا الكويت: 601 إصابة جديدة بكورونا سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 601 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع حالات وفاة. وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 51.245 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 377 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، الكويت: 601 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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