الإحصاء: انخفاض البطالة إلى 11.8% بالربع الأول من 2020

انخفضت معدلات البطالة بين السعوديين من 12.0% إلى 11.8% في الربع الأول من عام 2020 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

جاء ذلك، وفق نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2020، أي في الفترة التي سبقت بدايات أزمة جائحة كورونا والآثار المترتبة عليها، والتي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء «GASTAT».

ووفق النشرة فقد بلغ معدل بطالة السعوديات 28.2% بانخفاض قدره 2.6 نقطة مئوية، في حين ارتفع معدل بطالة السعوديين الذكور 15 سنة فأكثر؛ حيث بلغ 5.6% بارتفاع قدره 0.7 نقطة مئوية.

البطالة لإجمالي السكان

وبحسب تقديرات مسح القوى العاملة في الربع الأول من عام 2020م، فقد بلغ معدل البطالة لإجمالي السكان 15سنة فأكثر، 5.7%، وهو ذات المعدل في الربع الرابع لعام 2019م.

وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان 15 سنة فأكثر، 58.2%، محققًا بذلك ارتفاعًا بمقدار 1.8 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الأول من عام 2019م.

ويرجع الاستقرار في معدل البطالة وارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى زيادة أعداد المشتغلين والمتعطلين في المسح؛ حيث بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للذكور 80.4%، بينما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للإناث 25.4%.

المشتغلون السعوديون وغير السعوديين

وحول عدد المشتغلين «السعوديون وغير السعوديين» من واقع السجلَّات الإدارية، فقد كشفت نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول 2020، أن عددهم بلغ «13.635.612» فردًا، بينما بلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين، الذكور والإناث، «3.203.423» فردًا؛ حيث بلغ عدد المشتغلين السعوديين الذكور «2.066.553» فردًا، فيما بلغ عدد المشتغلات السعوديات الإناث «1.136.870» فردًا.

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الباحثون عن عمل

وكشفت نتائج نشرة سوق العمل، أن إجمالي عدد السعوديين الذكور والإناث، الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية بلغ «1.015.820» فردًا، يمثل عدد السعوديين الذكور الباحثين عن عمل منهم «186.969» مواطنًا، وعدد السعوديات الإناث الباحثات عن عمل «828.851» مواطنة.

وأوضحت نتائج نشرة سوق العمل، أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور والإناث «15 سنة فأكثر» بلغ 46.2% في الربع الأول من عام 2020م، بانخفاض بلغ 0.5 نقطة مئوية مقارنةً بالربع السابق.

فيما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور 65.8% في الربع الأول من عام 2020م محققًا انخفاضًا قدرُه 0.8 مقارنةً بالربع السابق، في حين بلغ معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة 25.9% في الربع الأول من عام 2020م بانخفاض قدره 0.1 عن الربع السابق.

مصادر البيانات

وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مصدرين للبيانات أولهما من خلال تنفيذ مسح ميداني أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف «الإحصاءات الاجتماعية»، ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عيّنة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية «15 سنة فأكثر» والمستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان «داخل قوة العمل وخارجها»، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلات البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة ومعدلات التشغيل وغيرها.

أما مصدر البيانات الثاني فيتمثل في البيانات والمعلومات المُسجَّلة والمحدَّثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، والناتجة من خلال عمليات التسجيل والتوثيق الرسمي الإلكتروني الـمُتَّبَع في هذه الجهات؛ حيث تقوم كلٌّ من: «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني»، بتزويد الهيئة بالبيانات المسجَّلة لديهم بشكلٍ دوري بوصف هذه الجهات مصدراً رئيساً لبيانات المشتغلين في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والباحثين عن عمل في المملكة العربية السعودية.

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