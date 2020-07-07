أبشر تعلن إصلاح خلل فني تسبب في اختفاء المخالفات المرورية

أعلنت منصة «أبشر» أنه تم إصلاح الخلل الفني الذي أصاب خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية في وقت سابق.

وأوضح حساب «أبشر» عبر تويتر، ردًّا على أحد المستفيدين «أنه يمكنك الآن الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًّا عبر المنصة».

Advertisements

وتسبب الخلل الفني في اختفاء مخالفات المرورية، ما قاد البعض للظن أنه تم إلغاؤها، رغم أنها بقيت مسجَّلة لدى أنظمة البنوك عند الدخول لسدادها.

اقرأ أيضًا:

بعد اختفاء المخالفات المرورية وإشاعات عن إلغائها.. منصة أبشر: خلل في النظام