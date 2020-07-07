«الصحة» تعلن زيادة أَسِرَّةِ العناية المركزة بالقنفذة بنسبة 122%

أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أَسِرَّة العناية المركزة في مستشفيات القنفذة بنسبة 122%، ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة وبما يلبي احتياجات المواطنين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته وزارة الصحة مؤخرًا عن إضافة 2199 سريرًا للعناية المركزة، خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات بجميع مناطق المملكة.

وتهدف الوزارة إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

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