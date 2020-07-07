حساب المواطن: مستندات الاستقلالية مطلوبة من «الأرملة دون تابعين»

أوضح برنامج حساب المواطن أن الأرملة التي لا يوجد لها «تابعون» يجب عليها رفع وثائق إثبات الاستقلالية.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج –عبر تويتر- أنه «بإمكان الأرملة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة «صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة»، وفي حال عدم وجود تابعين يجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب، وتشمل «عقد الايجار الموحّد أو صكّ الملكية للسكن أو مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد».

جاء ذلك ردًّا على استفسار من أحد المواطنين بعدم امتلاك الأيتام لصكوك ملكية

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