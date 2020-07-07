شكرا لقرائتكم خبر عن المرور.. استئناف ضبط المخالفات آلياً بعد أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

دعت الإدارة العامة للمرور ملّاك المركبات للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين سارٍ للمركبة، وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آلياً، بدءاً من 1 ذو الحجة 1441هـ.

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