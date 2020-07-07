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شباب الشهيد يتغلب على عميد حسوة بثلاثية
ضمن استعدادات الفريق لمنافسات الموسم الرياضي
متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ محايل
تغلب شباب نادي الشهيد بمحايل عسير على نظيره فريق عميد حسوة بثلاثة أهداف دون رد وذلك على أرض ملعب النادي، ضمن استعدادات الفريق لمنافسات الموسم الرياضي، بقيادة المدرب الوطني علي حمزة عسيري.
وكان اللقاء انتهى خلال الشوط الأول بهدفين للشهيد دون مقابل ، وقبل نهاية الشوط الثاني أضاف الشهيد الهدف الثالث ، وركز المدرب الوطني علي حمزة خلال تدريباته اليومية على الجوانب اللياقة والفنية، وتخللتها تدريبات تكتيكية ومناورة على جزء من الملعب، ومن المقرر أن يؤدي الفريق عدداً من اللقاءات الودية.
وأوضح نائب الرئيس علي الرايقي أن التدريب شهد حضور جميع لاعبي الفريق، وأنهم يطمحون لتجاوز فريق الخويلدية والصعود لدوري الدرجة الأولى الموسم المقبل.
وشهدت التدريبات تواجد رئيس النادي محمد الحسين ونائب الرئيس علي الرايقي وإداري فريق الشباب عيسى العاصمي .
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