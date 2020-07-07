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جامعة أم القرى تفتح باب التسجيل في برامج الدراسات العليا المدفوعة
متابعات الخليج 365 - واس
بدأت كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات بجامعة أم القرى ممثلة في إدارة وحدة أعمال الدراسات العليا (عالي) اليوم، في استقبال طلبات الالتحاق في برامجها المدفوعة للدراسات العليا للعام الدراسي 1442هـ عبر الرابط التالي (https://uq.sa/7xt0dm) .
وأوضحت الكلية أن التخصصات المتاحة في البرنامج تتمثل في برنامج ” تطوير البرمجيات ” لنيل درجة الدبلوم العالي إلى جانب برنامجي “العلوم في علوم الحاسب الآلي” و”علوم الحاسب الآلي ” الذكاء الاصطناعي ” لنيل درجة الماجستير، مشيرة إلى باب القبول سيستمر حتى 25 / 11 / 1441 هـ ..
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