2020-07-07

هجمة شرسة على تيك توك من 4 دول وقراصنة وتطبيقات منافسة

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يتعرض تطبيق تيك توك TikTok المملوك للشركة الصينية ByteDance إلى هجمة شرسة بعد أن تصاعدت مشاكله في العديد من الأسواق، بعد تضرره من تدهور العلاقات الدبلوماسية الصينية حول العالم.

ويعد TikTok أول عملاق تقني صيني يمتلك قاعدة مستخدمين كبيرة حول العالم، لكنه الآن يواجه بعض المشاكل مع عدد من الدول آخرها الولايات المتحدة، حيث أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبو أن أمريكا تفكر في حظر التطبيق.

1- حظر تيك توك في الهند:

أعلنت الحكومة الهندية أواخر شهر يونيو الماضي حظر 59 تطبيقا صينيًا منهم تطبيق تيك توك؛ بهدف فرض إجراءات عقابية على عدد من القطاعات الصينية نتيجة التوتر بين البلدين.

وقالت الهند إنها تستهدف ضمان أمن وسيادة الفضاء السيبراني للبلاد.

2- التطبيق في أستراليا:

وهناك أيضًا دعوات من قِبل المشرعين الأستراليين لحظر TikTok في البلاد، بينما يريد آخرون استجواب إدارة التطبيق.

وقال السناتور جيني ماكاليستر، رئيس اللجنة المختارة للتدخل الأجنبي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي: كانت هناك تقارير موثوقة تفيد أن TikTok يأخذ بيانات أكثر مما يتوقعه المستخدمون، ويدير المحتوى لأسباب قد لا يشعر المستخدمون بالراحة معها.

وأضاف: يجب أن تمثل إدارة تيك توك وغيرها من المنصات الأخرى أمام لجنة مجلس الشيوخ للإجابة على بعض الأسئلة.

ويصل عدد المستخدمين في أستراليا نحو 1.6 مليون مستخدم.

3- التطبيق يحظر نفسه في هونغ كونغ:

أعلنت إدارة التطبيق أنها تفكر في الانسحاب من سوق هونغ كونغ؛ بسبب الأحداث الأخيرة على حد وصفها، وذلك بعد تطبيق قوانين الأمن القومي الجديدة من قبل الصين التي تمنحها سلطات موسعة في المنطقة.

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وقال متحدث باسم TikTok: في ضوء الأحداث الأخيرة، قررنا إيقاف عمليات تطبيق TikTok في هونغ كونغ.

وبذلك ينضم تيك توك إلى مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي التي ردت على قانون الأمن القومي المثير للجدل مثل فيسبوك وقوقل وتويتر وواتس اب وتليجرام.

وهناك نحو 150 ألف مستخدم لتيك توك في سوق هونغ كونغ.

4- حظر التطبيق في في الولايات المتحدة:

وكانت آخر دولة عبرت عن استيائها من التطبيق الصيني هي الولايات المتحدة، حيث قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن الحكومة تنظر في حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية مثل تيك توك TikTok، وذلك خلال مقابلة مع لورا إنغراهام من قناة فوكس نيوز.

وأضاف: فيما يتعلق بالتطبيقات الصينية على هواتف المستخدمين الأمريكيين فإننا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد.

وهناك نحو 37.2 مليون مستخدم لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة وفقًا لتقرير صادر عن The Verge في 2019.

تطبيقات منافسة:

ويختبر تطبيق إنستقرام المملوك لشركة فيسبوك ميزة جديدة، وهي عبارة عن أداة تعديل فيديو تسمح للأشخاص بإنشاء مقاطع مدتها 15 ثانية، بحسب موقع بيزنس إنسايدر.

وتأتي الأداة الجديدة باسم ريلز Reels، وهي مقتبسة عن تطبيق تيك توك TikTok، ويمكنك مشاركة مقاطع الفيديو عبر خاصية القصص Stories أو إرسالها عبر الرسائل الخاصة أو نشرها في قسم Top Reels.

تهديد مجموعة Anonymous للقرصنة:

وكانت أعلنت مجموعة Anonymous للقرصنة هجومها على المنصة الصينية، قائلة للمستخدمين: يجب حذف التطبيق على الفور قبل حدوث أي شيء لبياناتكم.

وأضافت: التطبيق عبارة عن برنامج صيني ضار يجب تحذير الجميع بشأنه، لأنه يجمع بيانات حول نوع وحدة المعالجة المركزية واستخدام الذاكرة ومساحة القرص ومعرفات الأجهزة بالنسبة لجميع مستخدميه.

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