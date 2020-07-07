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خام برنت يرتفع 1.55% ويتجاوز 42 دولارًا للبرميل
متابعات الخليج 365 - متابعة
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم، بمقدار 0.65 سنت أمريكي، أو ما يعادل 1.55% ليصل إلى 42.68 دولار أمريكيّ للبرميل.
كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.87% إلى 40.17 دولارٍ للبرميل.
ومساء أمس أغلقت العقود الآجلة للنفط مستقرة إلى حد كبير، مع تجاذب السوق بين بيانات اقتصادية إيجابية تدعم الأسعار، وقفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد تكبح الطلب على الوقود وتضغط على الأسعار.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 30 سنتاً إلى 43.10 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط سنتين اثنين، لتسجل عند التسوية 40.63 دولار للبرميل.
وقال أندي ليبو رئيس الاستشاريين في ليبو أويل أسوشييتس: “القوى المتنافسة في سوق النفط الآن هي إعادة فتح الاقتصادات حول العالم، وهو ما يزيد الطلب على النفط، في مواجهة مخاوف من إغلاق اقتصادات حول العالم بسبب قفزة في الإصابات الجديدة بالفيروس”.جديد الأخبار
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