شكرا لقرائتكم خبر عن الجبيل.. إغلاق جزئي لتقاطع طريق اللؤلؤ بسبب الصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أوضح مركز التحكم المروري بالجبيل أنه نظرا لأعمال صيانة الإشارات الضوئية في مدينة الجبيل الصناعية سيتم اغلاق جزء من تقاطع طريق اللؤلؤ الشرقي مع طريق رابغ يوم الجمعة القادم الساعة 4 صباحا.

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