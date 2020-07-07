فيديو.. الإعلامي عوض القحطاني يجري عملية جراحية ويوجه رسالة مؤثرة

2020-07-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الإعلامي عوض سعد القحطاني إنه سيجري عملية جراحية بعد قليل، كما وجه رسالة مؤثرة عبر حسابه في “تويتر”.

وقال القحطاني: “لا تنسوني من الدعاء، يا إخوان العملية بعد ساعة من الآن وخطرة حسب ما أبلغت من الأطباء المختصين الذين سيقومون بإجراء العملية”.

Advertisements

وأضاف عوض القحطاني: “الحمد ثم الحمد ثم الحمد الله يحفظكم جميعاً والله يسامح من ارتكب خطأ بحقي مسامح الجميع وسامحوني أنتم”.

يذكر أن القحطاني عمل سابقاً مقدم ومعد برامج تلفزيونية بهيئة الإذاعة والتلفزيون.

المزيد

جديد الأخبار