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فيديو.. الإعلامي عوض القحطاني يجري عملية جراحية ويوجه رسالة مؤثرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال الإعلامي عوض سعد القحطاني إنه سيجري عملية جراحية بعد قليل، كما وجه رسالة مؤثرة عبر حسابه في “تويتر”.
وقال القحطاني: “لا تنسوني من الدعاء، يا إخوان العملية بعد ساعة من الآن وخطرة حسب ما أبلغت من الأطباء المختصين الذين سيقومون بإجراء العملية”.
وأضاف عوض القحطاني: “الحمد ثم الحمد ثم الحمد الله يحفظكم جميعاً والله يسامح من ارتكب خطأ بحقي مسامح الجميع وسامحوني أنتم”.
يذكر أن القحطاني عمل سابقاً مقدم ومعد برامج تلفزيونية بهيئة الإذاعة والتلفزيون.
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