إنستقرام يختبر أداة ريلز الجديدة في الهند 

2020-07-07

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يختبر تطبيق إنستقرام المملوك لشركة فيسبوك ميزة جديدة، وهي عبارة عن أداة تعديل فيديو تسمح للأشخاص بإنشاء مقاطع مدتها 15 ثانية، بحسب موقع بيزنس إنسايدر.

أداة ريلز Reels الجديدة:

وتأتي الأداة الجديدة باسم ريلز Reels، وهي مقتبسة عن تطبيق تيك توك TikTok، ويمكنك مشاركة مقاطع الفيديو عبر خاصية القصص Stories أو إرسالها عبر الرسائل الخاصة أو نشرها في قسم Top Reels.

وأطلق التطبيق هذه الميزة في الهند وذلك بعد أيام فقط من حظر الحكومة الهندية لتطبيق تيك توك مع 58 تطبيقًا صينيًا آخر، وأكد متحدث باسم فيسبوك أن الشركة تخطط لإطلاق الميزة على نطاق أوسع.

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وتابع: نحن نخطط لبدء اختبار إصدار محدث من ريلز في المزيد من البلدان، وهي خاصية ممتعة ومبتكرة للناس للتعبير عن أنفسهم، ونحن متحمسون لتقديمها للعالم.

وكان إنستقرام أطلق هذه الخاصية في البرازيل على نظامي التشغيل أندرويد و IOS العام الماضي، وأفاد موقع TechCrunch التقني أن الميزة توسعت إلى فرنسا وألمانيا.

ويُذكر أن إنستقرام أصدر ميزة جديدة تهدف إلى إظهار أكبر عدد من قصص Stories المتابعين في صفحة واحدة، حيث بات يظهر للمستخدم 8 أيقونات في صفين، بدلًا من 4.

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