الحصيني يتوقع هطول أمطار غزيرة على 3 مناطق

2020-07-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في المناخ والطقس، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع اليوم الثلاثاء 1441/11/16هـ -إن شاء الله – أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة وأجزاء من سلطنة عمان واليمن”.

وأضاف الباحث في المناخ والطقس: “متوقع أيضا رياح من متوسطة لشبه قوية قد تثير الأتربة على أجزاء مناطق مكة، والمدينة، وحائل، والقصيم – إلا أن يصرفها الله”.

توقعات الأرصاد

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، الرياض، نجران والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

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وتكون السماء غائمة جزئيًا على جنوب وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

تنبيه لهطول أمطار رعدية على جازان

الحصيني يتوقع هطول أمطار غزيرة وتساقطاً للبرد بعدة مناطق

تنبيه من هطول أمطار رعدية على جازان

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