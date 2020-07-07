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الأرصاد تحذّر من موجة شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية
نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية
متابعات الخليج 365 - الشرقية
أصدر الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في عدد من المناطق.
وأشارت الهيئة إلى أن أجزاءً من المنطقة الشرقية ستشهد اليوم (الثلاثاء) موجة شديدة الحرارة حتى الساعة الخامسة مساءً، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة أو أكثر.
فيما ستشهد أجزاء من مناطق الرياض والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية ونجران، نشاطاً في الرياح السطحية مع أتربة مثارة تسبب تدنياً في مدى الرؤية، ومن المتوقع أن تبدأ الحالة منذ الصباح الباكر وتستمر حتى الثامنة مساءً.
ونبهت الهيئة إلى أن أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان وكذلك أجزاء من نجران، ستشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع شبه انعدام في الرؤية، واحتمالية تساقط البرد وجريان السيول، حتى الساعة السابعة مساءً.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، الرياض، نجران والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.
وتكون السماء غائمة جزئيًا على جنوب وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.
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