- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف على الطلب العالمي على الوقود بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ لا سيما في الولايات المتحدة.
ونزلت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 1.3% إلى 40.09 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش.
فيما تراجعت عقود خام "برنت" بنسبة 1.3% إلى 42.54 دولارًا، بعدما سجلت مستوى مرتفعًا خلال اليوم عند 43.19 دولارًا.
ووفقًا لوكالة "رويترز"؛ فإن 16 ولاية أمريكية أعلنت زيادات قياسية لعدد حالات الإصابة بكورونا في أول خمسة أيام من يوليو الجاري، وثمة قلق متزايد من أن إجراءات حماية الصحة العامة للحد من تفشي الفيروس ستقلص الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.
وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى "سي إم سي ماركتس" في سيدني: "احتمال انهيار الطلب، جراء تزايد توقعات إعادة فرض إجراءات العزل العام، إضافة إلى المخاوف بشأن التزام أوبك+، سيضغط على أسعار النفط".النفط أسعار النفط
07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441 11:49 AM
وسط مخاوف على الطلب العالمي بسبب زيادة إصابات كورونا بأمريكا
انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف على الطلب العالمي على الوقود بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ لا سيما في الولايات المتحدة.
ونزلت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 1.3% إلى 40.09 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش.
فيما تراجعت عقود خام "برنت" بنسبة 1.3% إلى 42.54 دولارًا، بعدما سجلت مستوى مرتفعًا خلال اليوم عند 43.19 دولارًا.
ووفقًا لوكالة "رويترز"؛ فإن 16 ولاية أمريكية أعلنت زيادات قياسية لعدد حالات الإصابة بكورونا في أول خمسة أيام من يوليو الجاري، وثمة قلق متزايد من أن إجراءات حماية الصحة العامة للحد من تفشي الفيروس ستقلص الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.
وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى "سي إم سي ماركتس" في سيدني: "احتمال انهيار الطلب، جراء تزايد توقعات إعادة فرض إجراءات العزل العام، إضافة إلى المخاوف بشأن التزام أوبك+، سيضغط على أسعار النفط".
، انخفاض بأسعار النفط و"برنت" ما زال فوق الـ42 دولارًا للبرميل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض بأسعار النفط و"برنت" ما زال فوق الـ42 دولارًا للبرميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.