شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «باهبري» يحسم الجدل حول تكرار عدوى كورونا للمتعافين من الإصابة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حسم إستشاري الأمراض الباطنية والمعدية نزار باهبري الجدل حول تكرار عدوى كورونا للمتعافين من الإصابة .

وأكد "باهبري " في فيديو له ، أن الأجسام المضادة للفيروسات تختلف فتراتها في جسم الإنسان ، ولا تزال الأجسام المضادة لكورونا موجودة لدى المتعافين منذ عدة أشهر لذلك لن يُصابوا بالمرض .

وأضاف أنه من غير المعروف بعد مدة مكوث الأجسام المضادة المسؤولة عن حمايتنا من كورونا بجسم المتعافين إلا انها استمرت عدة اشهر وهي مدة جيدة ، لذلك لن يُصاب غالبية المتعافين بكورونا مرة ثانية لحين اكتشاف لقاح او تطعيم يخلق الأجسام المضادة بالجسم مرة اخرى اذا اختفت .