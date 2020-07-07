شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «باهبري» يحسم الجدل حول تكرار عدوى كورونا للمتعافين من الإصابة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حسم إستشاري الأمراض الباطنية والمعدية نزار باهبري الجدل حول تكرار عدوى كورونا للمتعافين من الإصابة .
وأكد "باهبري " في فيديو له ، أن الأجسام المضادة للفيروسات تختلف فتراتها في جسم الإنسان ، ولا تزال الأجسام المضادة لكورونا موجودة لدى المتعافين منذ عدة أشهر لذلك لن يُصابوا بالمرض .
وأضاف أنه من غير المعروف بعد مدة مكوث الأجسام المضادة المسؤولة عن حمايتنا من كورونا بجسم المتعافين إلا انها استمرت عدة اشهر وهي مدة جيدة ، لذلك لن يُصاب غالبية المتعافين بكورونا مرة ثانية لحين اكتشاف لقاح او تطعيم يخلق الأجسام المضادة بالجسم مرة اخرى اذا اختفت .
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