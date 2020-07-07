شكرا لمتابعة خبر عن سبب اختفاء الاستعلام عن المخالفات المرورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت منصة أبشر، اليوم الثلاثاء، عن سبب اختفاء الاستعلام عن المخالفات المرورية؛ حيث قالت أن خللًا في النظام، أدى لظهور نتائج خاطئة لدى بعض المستخدمين مما تسبب في اختفاء مخالفاتهم المرورية.

وأوضحت المنصة عبر حسابها بموقع تويتر: " يوجد خلل فني في خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.. نعتذر لإزعاجكم وجاري العمل على حل المشكلة" .