شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح موقف الأرملة من الدعم حال عدم وجود تابعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء موقف الأرملة للإستفادة من البرنامج سواء مع وجدود تابعين لها او إذا كانت بلا تابعين .

وقال حساب المواطن انه في حال كان هناك ابناء "تابعين " يمكن إضافتهم مع أحد المستندات التالية :

1- صك الورثة .

2- أو شهادة الميلاد .

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3- أو بطاقة العائلة .

وأوضح أنه في حال عدم وجود تابعين يجب رفع وثائق إثبات الإستقلالية وتشمل احد المستندات التالية :

1- عقد الايجار الموحّد .

2- أو صكّ الملكية للسكن.

3- أو مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد .