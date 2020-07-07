شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح موقف الأرملة من الدعم حال عدم وجود تابعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء موقف الأرملة للإستفادة من البرنامج سواء مع وجدود تابعين لها او إذا كانت بلا تابعين .
وقال حساب المواطن انه في حال كان هناك ابناء "تابعين " يمكن إضافتهم مع أحد المستندات التالية :
1- صك الورثة .
2- أو شهادة الميلاد .
3- أو بطاقة العائلة .
وأوضح أنه في حال عدم وجود تابعين يجب رفع وثائق إثبات الإستقلالية وتشمل احد المستندات التالية :
1- عقد الايجار الموحّد .
2- أو صكّ الملكية للسكن.
3- أو مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد .
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