شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»: هطول أمطار متفاوتة وحبات برد على بعض المناطق (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وكتب عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع اليوم الثلاثاء 1441/11/16هـ -إن شاء الله - أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة وأجزاء من سلطنة عمان واليمن ".

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وأضاف الباحث في المناخ والطقس: " ومتوقع رياح من متوسطة لشبه قوية قد تثير الأتربة على أجزاء مناطق مكة، والمدينة، وحائل، والقصيم - إلا أن يصرفها الله " .