بالصور.. قرب الإنتهاء من مشروع المدخل الشمالي لمدينة سكاكا

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الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): كشفت امانة منطقة الجوف عن قرب الإنتهاء من مشروع المدخل الشمالي لمدينة سكاكا بعد اكتمال تنفيذ 90 % منه . كشفت امانة منطقة الجوف عن قرب الإنتهاء من مشروع المدخل الشمالي لمدينة سكاكا بعد اكتمال تنفيذ 90 % منه . وأكدت الأمانة ان القطاع الأول من المشروع شمل تركيب 159 عمود إنارة ،وسفلتة 65 الف متر وزراعة 950 شجرة ، فيما يشمل القطاع الثاني تركيب 144 عمود إنارة وزراعة 750شجرة وسفلتة 54 الف متر ، وتبلغ المسافة الإجمالية له 2450 متر . Advertisements

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