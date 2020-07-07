شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «التجارة» تضبط محل ملابس مقلدة بعد رصد إعلان على «سناب شات» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت وزارة التجارة من ضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية بعد رصد إعلان المحل على تطبيق سنب شات . تمكنت وزارة التجارة من ضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية بعد رصد إعلان المحل على تطبيق سنب شات . وأكدت التجارة ان الإعلان تضمن غش المستهلكين بإدعاء مطابقة المنتج للماركات العالمية بينما كانت البضائع مقلدة . ونشرت " التجارة " فيديو يوضح عمليات ضبط الملابس المقلدة بالمخالفة لنظام العلامات التجارية، و أكدت أنه جار اتخاذ الاجراء النظامي بحق "المنشأة" و"المعلن".

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