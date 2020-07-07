شكرا لمتابعة خبر عن وزارة النقل: الحج هذا العام بلا قطارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المشرف العام على الإدارة العامة للتسويق والإتصال المؤسسي بوزارة النقل، ياسر المسفر بأنه تقرر إيقاف قطاري الحرمين والمشاعر المقدسة نظرا لإنخفاض عدد المشاركين في العام الجاري في ظل جائحة كورونا والتدابير الإحترازية المتخذة.

وأوضح بأنه من المقرر إصدار تصاريح لأنشطة النقل المرخصة بآلية تم إعدادها مسبقا بهدف تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل مناسكهم بكل يسر، ومتابعة ذلك بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، مؤكدا أن منظومة النقل بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة وباقي الجهات ذات الاختصاص سيعملون لخدمة ضيوف الرحمن وفق الخطة التشغيلية التي من شأنها حفظ سلامة قاصدي بيت الله الحرام.

وتابع المسفر بأنه فيما يتعلق بالخدمات التشغيلية لقطاع الطيران خلال أزمة فيروس كورونا، أجلت الهيئة العامة للطيران المدني عددا من المواطنين السعوديين الراغبين في العودة إلى أرض المملكة خلال الجائحة، إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، مؤكدا استئناف الهيئة أعمالها وسط تقيد بالإجراءات والبروتوكولات الاحترازية.