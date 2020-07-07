شكرا لمتابعة خبر عن نسبة الانخفاض المتوقعة في أسعار العقار عقب الجائحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف محسن بن عيد السروري، عضو الهيئة السعودية للمقيمين العقاريين، اليوم الثلاثاء، النسبة المتوقعة لانخفاض أسعار العقار عقب الجائحة.
وتوقع السروري، أن يشهد انخفاضًا ما بين ٢٠ إلى ٢٥٪ نتيجة قلة السيولة المالية التي ستكون في متناول يد المستهلك، لافتًا إلى أن المستهلك سيوازن في متطلباته الاستهلاكية والسكن المناسب الذي يفي بحاجته والحرص.
وأشار المثمن العقاري إلى أن ذلك سيؤدي إلى استقرار أسعار السلع الضرورية؛ مضيفًا: " سوف يشهد القطاع الاقتصادي في السعودية الكثير من المتغيرات من انخفاض وصعود في العديد من المناشط التجارية "، بحسب صحيفة "سبق".
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