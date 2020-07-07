شكرا لمتابعة خبر عن "تنمية أحد رفيدة" تنظم مسابقة "الماراثون" ضمن فعاليات صيف 41 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

بمتابعة محافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر المتعب، وضمن فعاليات صيف 41، أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في المحافظة، بالتعاون مع اللجنة السياحية الفرعية وبلدية المحافظة، مسابقة "الماراثون" بمركز شعف جارمة،بمشاركة أكثر من 30 متسابق ، وسط احتياطات احترازية للوقاية من كورونا

وحصل على المركز الأول عبدالعزيز الغامدي ،والمركز الثاني محمد آل منصور ، والمركز الثالث خالد سلطان،كما قدمت لجنة التنمية في المحافظة تكريم خاص لكل من عبد العزيز بن قرعان، ونايف ناصر وذلك نظير جهودهما في إنجاح الماراثون، فيما شاركت الجهات الأمنية والخدمية إضافة إلى الهلال الأحمر في هذه الفعالية لضمان صحة الجميع وضبط حركة السير بموقع الفعالية للتسهيل على المتسابقين.

يُذكر أن فعاليات صيف المحافظة، مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري وسط تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية.