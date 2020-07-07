رياح نشطة مثيرة للأتربة على 6 مناطق.. الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، وجود نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الافقية على 6 مناطق بالمملكة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة الجوية السابقة تشمل مناطق الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، الرياض، نجران والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًا على جنوب وجنوب غرب المملكة، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أنها ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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أما الخليج العربي، فستكون حركة الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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