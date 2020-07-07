«الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تشهد تدنِّيًا بمدى الرؤية الأفقية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة. وقالت الهيئة: إنَّ حالة الطقس بالمدينة المنورة، تتضمن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدنِّي مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات «الحناكية والعلا والمهد والعيص وخيبر ووادي الفرع»، وذلك بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا و تستمر حتى السابعة مساءً.

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